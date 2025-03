Ilrestodelcarlino.it - Travolto e ucciso mentre attraversa la strada

San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino), 22 marzo 2025 –da una macchina,va laper andare nella vicina pizzeria. E’ morto così Jacopo Decortes, 38 anni compiuti da pochi giorni, residente a Pergola. Ad investirlo una Audi A6 guidata da un 55 enne di San Lorenzo in Campo. L’incidente è avvenuto sulla Pergolese, alle 19,30 circa di venerdì sera. La macchina stava viaggiando in direzione Marotta. Secondo una prima ricostruzione, il 55enne alla guida dell’Audi non avrebbe visto il pedone, forse anche a causa della scarsa illuminazione dellain quel punto. Il 38enne è deceduto sul posto, nonostante le cure dei sanitari del 118 di Pergola, che hanno fatto di tutto per rianimarlo. Sul posto per i rilievi del caso, sono intervenuti anche i carabinieri di Terre Roveresche.