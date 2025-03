Agi.it - Tratta di esseri umani, prostituzione e crimini mafiosi, 6 arresti tra l'Italia e l'Islanda

AGI -di, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della, sequestro di persona, estorsione, procura di aborto. Ma anche associazione a delinquere di stampo mafioso. Sono i reati contestati a vario titolo in una indagine della DDA di Roma che ieri, grazie alla collaborazione tra personale del Servizio Centrale Operativo e del Sisco di Roma, Sisco di Brescia, Servizio per la Cooperazione di Polizia e il Reparto Prevenzione Crimine, ha portato all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip capitolino nei confronti di sei nigeriani. Alcuni dei reati sono aggravati dal metodo mafioso e dalla transnazionalità. Glie l'organizzazione Maphite Glisono avvenuti tra Roma, Brescia e il territorio islandese, dove alcuni degli indagati si erano trasferiti da qualche tempo.