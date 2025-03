Ilgiorno.it - Trasloco delle elementari, il sindaco di Nova ai genitori infuriati: “È una scelta di buon senso”

Milanese (Monza Brianza) – L’idea non è stata affatto colta con favore. Anzi. Nelle ultime ore non si contano più le attestazioni di protesta fuori e dentro la scuola, tanto da indurre ilFabrizio Pagani a scrivere una lettera ai propri concittadini per fare chiarezza sulle “innumerevoli e a volte imprecise voci che stanno circolando con insistenza nelle ultime settimane a proposito dello spostamentoclassidi viati in via Grandi”. “È arrivato il momento di fare chiarezza per spiegare come stanno effettivamente le cose - scrive il primo cittadino -. Il progetto nasce dalla volontà di dare ascolto alla richiesta espressa da anni da tante famiglie di poter disporre di un istituto di istruzione superiore nella nostra città. Nello stesso tempo dal bisogno di fare incontrare due necessità: quella di trovare nuovi spazi a una scuola superiore, tra l’altro molto frequentata dai ragazzi novesi come il Martin Luther King di Muggiò, e quella di affrontare per tempo il problema legato al calo demografico che solo nel periodo post pandemico ha portato alla perdita di 100 ingressi nelle scuole dell’infanzia, con la conseguente certezza di inutilizzo e progressivo abbandono di alcune strutture scolastiche”.