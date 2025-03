Ilgiorno.it - Trasfertisti della rapina in Romagna: arrestati due giovani lodigiani

Lodi, 22 marzo 2025 –a poco più di 18 anni. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobilecompagnia di Cesena hanno arrestato due ragazzi, di 18 e 19 anni, residenti in provincia di Lodi, accusati diaggravata dopo un assalto andato in scena nella città romagnola. Nel primo pomeriggio, un minorenne è stato avvicinato da due ragazzi che, dopo averlo bloccato e minacciato, lo hannoto di una banconota da 50 euro che aveva con sé. Il ragazzo è riuscito a chiamare i carabinieri che si sono subito recati alla stazione ferroviaria dove, nel frattempo, i dueerano scappati per cercare di prendere il treno e allontanarsi da Cesena, forse per fare ritorno a casa. Sul posto i militari dell’Arma, grazie alla precisa descrizione degli aggressori fornita dal giovane presa di mira, hanno subito individuato e bloccato i due soggetti i quali, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso del denaroto, poi restituito alla vittima del raid.