Trapani muore azzannata dal suo cane

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.45 Una donna di 62 anni è morta a Petrosino, nel Trapanese, dopo essere statada un. L'animale, un meticcio, appartiene alla famiglia della vittima. La donna era andata nel garage dell' abitazione, in campagna, per dare da mangiare al suoquando è stata aggredita. Ill'haal volto e lei non ha avuto scampo. E' stato il marito a trovare la donna senza vita.