Trapani Erina Licari sbranata e uccisa dal suo cane | disposta l’autopsia sulla 62enne

Una donna di 62 anni di Petrosino, in provincia di, è statadal suo. La vittima si chiamavaed è deceduta ieri sera, venerdì 21 marzo. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la donna era andata in giardino per portare del cibo all’animale, un meticcio di grossa taglia, quando è stata improvvisamente aggredita. A trovarla a terra, in giardino, è stato il marito: laaveva profonde ferite alla testa e alla parte superiore del corpo provocate dai morsi del. L’animale era legato e si trovava accanto alla padrona col muso sporco di sangue. L’uomo ha chiamato subito i soccorsi ma per la moglie, trasportata d’urgenza in ospedale, non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118 hanno tentato, invano, di rianimarla.Nella tragica vicenda pare non siano coinvolti altri animali.