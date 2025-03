Thesocialpost.it - Trapani, Erina Licari muore a 62 anni aggredita da un cane

Leggi su Thesocialpost.it

Una donna di 62, è morta a Petrosino, in provincia di, dopo l’aggressione di un. Il fatto è avvenuto davanti alla sua abitazione, vicino allo stadio comunale, tra viae viale Mediterraneo.Leggi anche: Liliana Resinovich, parla il marito Sebastiano Visintin: “Voglio solo che la verità emerga”.I soccorritori hanno trovato la donna con ferite gravi e non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia sta indagando per capire se ilfosse randagio o appartenesse a qualcuno.Un attacco improvviso e letaleLa dinamica non è ancora chiara. Secondo le prime ipotesi,si trovava nel cortile di casa per dare da mangiare al suo cagnolino. In quel momento uno o più cani la aggrediscono. Forse ha cercato di difendere il suo animale. L’aggressione è stata violenta, con morsi alla testa, alle spalle, alle mani e agli avambracci.