Lanazione.it - Tramvia Firenze, in viale Matteotti partito il maxi cantiere lungo 600 metri

Leggi su Lanazione.it

, 21 marzo 2025 – Con le prime operazioni di delimitazione delsono partiti i lavori per la linea dellaLibertà – Bagno a Ripoli, la cui consegna è prevista alla fine del 2026. Un tratto importante degli interventi per la linea, dopo che sono già partiti da tempo gli altri cantieri, tra cui quello di Pian di Ripoli e diGiovine Italia. Nella serata di venerdì 21 marzo sono scattati appunto i primi interventi, con i camion e gli operai a lavoro. PRESSPHOTO. Inizio lavoriGiuseppe Cabras/New Press Photo ’area di intervento, nello specifico, sarà quella compresa nel tratto tra via Fra’ Bartolommeo e piazzale Donatello. Due le fermate previste in questo tracciato, all’altezza di piazza Isidoro Dele di piazzale Donatello.