Quotidiano.net - Tragico incidente stradale a Roccadaspide: due morti e un ferito grave

È di dueed unil bilancio di unverificatosi nella tarda serata di ieri a, nel Salernitano. Due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, sulla Statale 166 degli Alburni, in località Fonte. L'impatto è stato molto violento. Un giovane di 25 anni, del posto, è morto praticamente sul colpo. L'altra vittima, sempre originaria di, è un 24enne che, estratto dalle lamiere dell'auto in gravissime condizioni, è stato ricoverato presso l'ospedale di Battipaglia dove nella notte il suo cuore ha cessato di battere. Il, 28 anni di Cava de' Tirreni, è ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale civile di Eboli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118.