Tragico incidente a Roccadaspide | scontro tra due auto morti un 24enne e un 25enne

Uno dei due è deceduto sul colpo mentre l’altro ragazzo è morto in ospedale per la gravità delle ferite riportate nel terribile schianto.È morto nella notte (22 marzo) un altro giovane coinvolto nel terribilestradale avvenuto ieri sera (21 marzo) sulla SS 166 degli Alburni in località Fonte, nel comune di, in provincia di Salerno. Dopo ilL. M., che ha perso la vita sul colpo, poco dopo, all’ospedale di Battipaglia, è morto un altro ragazzo, S. A., di 24 anni, anche lui originario di.Resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Eboli, invece, un 28enne di Cava de’ Tirreni, che era incon S.A.Sul luogo sono intervenute tre ambulanze della Croce Rossa di Capaccio, Paestum e Valcalore die i carabinieri.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere delle due, i tre giovanissimi.