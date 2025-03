Dayitalianews.com - Tragedia sfiorata a Catania: tenta di buttarsi da una palazzina in Piazza Duomo, salvato 21enne

La prontezza dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihala vita a un, intervenendo tempestivamente la scorsa notte per impedire un gesto disperato. Il giovane, in preda alla disperazione, hato di lanciarsi nel vuoto dal balcone di un appartamento al secondo piano di unain.L’allarme è scattato intorno alle 23:30, quando numerosi passanti, presenti nellagremita, hanno segnalato alla Centrale Operativa del Comando Provinciale la presenza del ragazzo, in bilico sul cornicione, mentre gridava la sua intenzione di farla finita.I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno immediatamente compreso quanto fosse in serio pericolo l’incolumità del ragazzo, sospeso ad almeno 10 metri da terra.Per questo motivo, hanno raggiunto il balcone a lui più vicino, iniziando a parlargli per stabilire un contatto.