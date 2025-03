Dayitalianews.com - Tragedia della solitudine a Udine: 70enne trovato morto sul divano di casa

Leggi su Dayitalianews.com

Non hanno sue notizie per tre mesi poi, i vicini lanciano l’allarme. E’ stato così che l’hannosuldi.Nessuno l’ha più visto o sentito per diversi mesi, fino a oggi, sabato 22 marzo, quando è statosenza vita sulsua. L’uomo, S.M.,di, è statodai Vigili del fuoco intervenuti in via Urli, al civico 17, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte dei vicini.I vigili del fuoco hanno dovuto forzare l’ingresso e all’internohannoil corpo senza vita del, sdraiato sul. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che si è occupata dei rilievi e sta conducendo le indagini per chiarire cosa sia accaduto.Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbe nulla che farebbe pensare a una morte violenta e si ipotizza che il decesso sia avvenuto per cause naturali diversi mesi fa.