Tragedia a Roccadaspide: scontro fatale, morto un 25enne e due persone rimaste ferite

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di une due feriti, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa sera in località Fonte del comune di. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due autovetture si sarebbero scontrate in un violento frontale. Nell'impatto ha perso la vita uno degli automobilisti, un ragazzo di 25 anni diinvece, le altre duecoinvolte nell'incidente stradale e che sono state trasportate d'urgenza presso i pronto soccorso degli ospedali di Eboli e Battipaglia. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.