Dayitalianews.com - Tragedia a Cavernago, scontro frontale tra un’auto e un camion: morti due 19enni, altri due in gravissime condizioni

questa mattina, sabato 22 marzo, a, in provincia di Bergamo, per unotrae un; nello schianto sonoun ragazzo e una ragazza di 19 anni,duesono ricoverati in ospedale in gravi.Il terribile incidente è avvenuto questa mattina presto, sabato 22 marzo verso le 5; un ragazzo e una ragazza di 19 anni hanno perso la vita in unocon unsu una statale all’altezza di, in provincia di Bergamo.duesono stati portati in ospedale in.Secondo le prime notizie riportate dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 5 di questa mattina. Sul luogo sono intervenute due ambulanze, due automediche e un elisoccorso.