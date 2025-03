Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-03-2025 ore 19:30

Luceverdeben trovati all'ascolto dalla redazione anche domani domenica per potature tra le 7 e le 18 divieto di transito sulla circonvallazione Gianicolense da Piazzale Dunant alla stazione di Trastevere per l'intera giornata sostituite da bus le linee dei tram 3 e 8 previsto Inoltre deviazioni per altre linee bus è sempre domani domenica 22 Marzo da quinta e ultima domenica ecologica della stagione con Stoppaprivato all'interno della cosiddetta fascia verde dalle 7:30 alle 12:30 si replica nel pomeriggio dalle 16:30 fino alle 20:30 Come di consueto ci saranno delle deroghe tra le altre per i veicoli ibridi o elettrici per quelli alimentati a GPL o metano da Euro 3 in poi per me a benzina euro 6D è libera anche ai motorini 4 tempi da Euro 2 in poi e alle moto 4 tempi Euro 3 e successive e questo fine settimana vediamo di trasporto diario per lavori di realizzazione della nuova fermataPigneto la circolazione ferroviaria interrotta traTiburtina eOstiense le modifiche interessano i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3Cesano Viterbo variazioni di orario e cancellazioni per alcuni treni regionali servizio regolare per il Leonardo Express è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale