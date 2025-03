Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-03-2025 ore 18:30

ci sono però disagi sul Raccordo Anulare a causa di un incidente avvenuto lungo la carreggiata interna incidente che sta giocando code tra le uscite Flaminia e Salaria sempre aincidente in tangenziale con le code registrate tra la stazione Tiburtina e l'uscita via delle Valli Conca d'Oro in direzione dello Stadio Olimpico spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo in diverse zone della Regione un ulteriore Invita la massima cautela nella guida aDomani la quinta e ultima domenica ecologica dell'anno con stop alprivato all'interno della cosiddetta fascia verde dalle 730 alle 12:30 e dalle 16:30 alle ore 20:30 Come di consueto ci saranno delle deroghe tra le altre per i veicoli ibridi o elettrici per quelli alimentati a GPL o a metano da Euro 3 in poi è per le auto benzina euro 6 via libera anche ai motorini 4 tempi da Euro 2 in poi alle moto 4 euro 3 e successive e questo fine settimana parliamo di trasporto ferroviario per lavori di realizzazione della nuova fermataPigneto la circolazione dei treni è interrotta traTiburtina e Ostiense le modifiche interessano i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3Cesano Viterbo