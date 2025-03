Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-03-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Corte oggi pomeriggio da Piazzale Ugo La Malfa zona Circo Massimo fino a San Paolo attraverso viale Aventino saranno 19 linee che cambieranno percorso da questa mattina sono in servizio i bus al posto dei tram sulle linee 3:08 per le potature in corso sulla circonvallazione Gianicolense modifiche anche per 8 linee di bus il 24 Marzo ritorno gli 81 anni dell'eccidio delle Fosse Ardeatine numerosi gli appuntamenti in questo fine settimana a partire dal corteo che domani dalle 18 sfilerà da largo Bompiani a largo dei Martiri delle Fosse Ardeatine lungo via delle sette sale possibili deviazioni per la linea 118 e 716 domani sera alla quinta e ultima domenica ecologica Stoppaprivato nella fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 come sempre ci saranno delle deroghe come per i veicoli ibridi o elettrici per i mezzi sharing e quelli al servizio delle persone con disabilità https://storage.