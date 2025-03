Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-03-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione oggi e domani è la fascia oraria 718 divieto di transito sulla circonvallazione Gianicolense da Piazzale Dunant alla stazione di Trastevere per interventi di Manutenzione del verde per l'intera giornata sostituite da bus le linee dei tram 3 e 8 e deviate diverse linee bus alle 12:49 manifestazione con corteo in zona Pigneto i partecipanti si muoveranno dalla Circonvallazione Casilina per raggiungere poi di Attilio Mori possibili chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti questo fine settimana per lavori di realizzazione della nuova fermataPigneto la circolazione ferroviaria e interrotta traTiburtina eOstiense le modifiche interessano i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3Cesano Viterbo variazioni di orario e canc azioni per alcuni treni regionali regolari il servizio Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito