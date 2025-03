Romadailynews.it - Traffico Lazio del 22-03-2025 ore 17:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilitàregolare al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnane sul raccordo e consolari unica notizia di rilievo un incidente sulla Pontina attenzione e ci sono incolonnamenti tra casalazzara Aprilia in direzione di Latina Oggi e domani per potature tra le ore 7 e le ore 18 divieto di transito sulla circonvalne Gianicolense da Piazzale Dunant alla stazione di Trastevere per l'intera giornata sostituite da bus e le linee dei Amatrice 8 previsto Inoltre deviazioni per altre linee bus riaperto alnon ricordiamo il ponte dell'Industria che collega via del Porto Fluviale con via Antonio Pacinotti e quindi Gualtieri ostie.se Marconi il ponte attraversato dalla nuova linea bus 96 linea che collega la zona di Corviale con la metro B a piramide domani domenica 23 Marzo la quinta e ultima domenica logica con Stoppaprivato all'interno della cosiddetta fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 previste Come di consueto diverse deroghe https://storage.