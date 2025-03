Romadailynews.it - Traffico Lazio del 22-03-2025 ore 09:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi e domani per potature dalle 7 alle 18 divieto di transito sulla circonvalne Gianicolense da Piazzale alla stazione di Trastevere per l'intera giornata sostituite da musse le linee dei tram 3 dotto e deviate diverse linee riaperto alil ponte dell'Industria che collega via del Porto Fluviale con via Pacinotti il ponte attraversato dalla nuova linea 96 che quello è della zona Corviale con la metro B a piramide nel pomeriggio dalle 14:30 manifestazione con corteo in centro che da Piazzale Ugo La Malfa raggiungere a Piazza Orazio Giustiniani percorrendo tra le altre del Circo Massimo viale delle Terme deciane piazza Albania via della Piramide Cestia Piazza di Porta San Paolo via Marmorata e via Galvani fino alle 19 circa saranno possibili chiusuree deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico e domani domenica 23 Marzo la quinta ed ultima domenica ecologica con stop alall'interno della fascia verde Dalle 6:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto ci saranno delle deroghe tra le altre per i veicoli ibridi o elettrici per quelli alimentati a GPL o metano da euro in poi per le auto a benzina euro 6 E via libera anche ai motorini 4 tempi Euro 2 in poi e alle moto 4 tempi Euro 3 e successive https://storage.