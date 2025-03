Dailyshowmagazine.com - Too Hot To Handle: Italia arriva su Netflix il 9 maggio 2025 – con Fred De Palma protagonista d’eccezione!

Niente sarà più come prima! L’attesa è finita: dal 9sbarca sula prima edizionena di Too Hot To, il reality show più audace, sexy e provocante del momento. Prodotto da Fremantle, lo show promette scintille, colpi di scena e un mix esplosivo di attrazione, autocontrollo e sfide bollenti. A rendere l’esperienza ancora più unica, la partecipazione straordinaria diDe, icona della musica urbanna, che accompagnerà i concorrenti in questo viaggio fatto di tentazioni, regole rigide e sorprese inaspettate. In una location da sogno, un gruppo di single super hot sarà messo alla prova: per portare a casa il montepremi, dovranno resistere a ogni forma di contatto fisico. Riusciranno a controllare il desiderio o cederanno alla passione? Guarda il teaser ufficiale e lasciati travolgere dalle prime immagini esclusive: Too Hot Toè pronto a riscrivere le regole del gioco.