Tonali in Serie A | c’è la svolta l’annuncio di Romano

Il centrocampista italiano, reduce dal primo trofeo con il Newcastle, è al centro di diverse voci di calciomercato. E c’è una novità molto importanteSi sta per concludere una settimana importante pere il centrocampista proverà a farlo al meglio. Lo scorso weekend è arrivato il primo trofeo con la maglia del Newcastle, poi giovedì il gol con la maglia dell’Italia ed ora il centrocampista spera di chiudere il ciclo con il pass in semifinale in Nations League. Servirà l’impresa in Germania, ma il giocatore bresciano proverà a bissare la rete di Milano nella speranza che questa volta sia decisiva.inA: c’è ladi(Lapresse) – calciomercato.itManon sta tenendo banco solamente per le prestazioni in campo. Il suo nome continua ad essere accostato a diverse squadre in ottica calciomercato estivo.