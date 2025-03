Thuram scalpita per tornare in campo mentre Lautaro…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Arriva qualche novità sulla situazione infortunati in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda la situazione del parco attaccanti. Ci sono delle notizie confortanti su Marcus, che è avanti nel pieno recupero della condizione fisica, anche grazie al fatto che il ct della Francia Deschamps che l’ha risparmiato per il doppio impegno di Nations League, in modo che possaa una buona condizione fisica per il finale di stagione.rimane qualche dubbio sulle condizioni di Lautaro Martinez.ci sarà con l’Udinese,Lautaro noSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la caviglia dell’attaccante francese è ok e a breve tornerà ad Appiano Gentile per poterad allenarsi insieme al resto dei compagni. Regna l’ottimismo in casa Inter per, che ha una settimana pera una condizione tale da poter giocare titolare in casa contro l’Udinese.