Internews24.com - Thuram Inter, recupero record dopo l’infortunio alla caviglia: sarà in campo per quel match

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper il giocatore francese, l’attaccanteinpermatch di Serie A, ora (seppur con un bricciolo di doverosa cautela) i tifosi del club nerazzurro possono tirare un sospiro di sollievo. L’attaccante sarebbe dovuto scendere ininsiemesua Francia nel doppio confronto di Nations League contro la Croazia in queste ore. E invece, in Nazionale ha prevalso la prudenza onde evitare guai peggiori o possibili ricadute nel resto della stagione nerazzurrai problemiaccusati negli ultimi giorni. Proprio per questo la freccia di Simone Inzaghi è tornata a Milano prontoAa riunirsi ai suoi compagni e relativo staff.Come riportato questa mattina in edicola da La Gazzetta dello Sport a tal riguardo,dovrebbe partire già da titolare domenica 30 marzo nella prossima gara in arrivo per l’contro l’Udinese a San Siro.