Thiago Motta, la Juve può esonerarlo subito: al suo posto arriva un ex Inter

di Redazione, lapuò esonerareil suo allenatore, al suopotrebbere un ex Inter sulla panchina del club bianconero Per un ex Inter che parte c’è un ex Inter che (potrebbe)re. Spuntano novità importanti sul futuro di, di cosa si tratta? Ve lo diciamo. Potrebbe esserci una possibile svolta nel futuro della panchina della, secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il club bianconero avrebbe incassato la disponibilità di Roberto Mancini.Per l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana – ma anche ex allenatore dell’Inter – è pronto un contratto di quattro mesi con rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il cambio in panchina, e quindi l’esonero di, potrebbe essere posticipato a dopo il Genoa (prossima gara della squadra sabauda) per motivi di bilancio.