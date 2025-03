Juventusnews24.com - Thiago Motta Juventus, esonero sempre più vicino: perchè la svolta arriverà con largo ritardo? Svelato il motivo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24piùlaconrispetto alla sconfitta di Firenze?ilOrmai non sembrano esserci davvero più dubbi:viaggia verso l’dopo gli ultimi passi falsi che ne hanno compromesso irrimediabilmente la posizione. Salvo clamorosi colpi di scena sia questa soluzione.Ma come mai la Juve non ha proceduto al cambio immediato dopo la Fiorentina? Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe una duplice motivazione: da una parte mancanza di alternative immediate in quel momento, dall’altra per motivi legati al bilancio del club.Leggi sunews24.com