Thiago Motta in bilico? Per la panchina della Juventus spuntano i nomi di Igor Tudor e Roberto Mancini

Bologna, 22 marzo 2025 – La sosta non da tregua a, anzi. Il tecnico bianconero è avvolto dai rumors, e alcuni lo danno prossimo alla sostituzione indipendentemente dal risultato contro il Genoa alla ripresa del campionato. Le manovre di bilancio, a marzo chiude la trimestrale, darebbero allaun margine per agire con un clamoroso cambio allenatore in corsa, con iditra i più inflazionati. Entrambi, però, vorrebbero una clausola sulla prossima stagione e non fare i semplici traghettatori. In caso di qualificazione alla Champions, per esempio, i due potrebbero chiedere un rinnovo automatico, togliendo di mezzo al club la possibilità di agire a giugno con un altro profilo (Conte e Gasp i più sponsorizzati nel Cda).rischia, Iuliano: “sarebbe l’uomo giusto” Giorni di grande tensione alla Continassa tra riunioni, colloqui, analisicrisi.