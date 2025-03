Thesocialpost.it - Thiago Motta esonerato dalla Juventus: il nuovo allenatore è Mancini

La posizione dialla guida dellaappare sempre più in bilico. Anche in caso di vittoria contro il Genoa, il tecnico potrebbe essere sollevato dall’incarico. La società sta valutando da giorni possibili alternative e il nome di Robertosembra guadagnare terreno. L’ex commissario tecnico della Nazionale sarebbe disposto ad accettare un contratto di quattro mesi, con un rinnovo automatico legato alla qualificazione in Champions League.Perché l’eventuale esonero avverrà dopo Juve-GenoaLaha subito due sconfitte consecutive, prima con l’Atalanta (0-4) e poi con la Fiorentina (0-3), incassando sette reti senza segnarne nemmeno una. Una situazione che ha fatto scivolare la squadra fuorizona Champions. Dopo il ko al Franchi, Giuntoli ha confermato la fiducia a, ma dietro le quinte il club sembra orientato verso un cambio.