Calciomercato.it - Thiago Motta al capolinea: esonero dopo Juve-Genoa e nuovo allenatore

Leggi su Calciomercato.it

Giorni caldissimi alla Continassa per la panchina dell’italo-brasiliano: il destino alladell’ex Bologna sembra ormai segnatoNon c’è futuro perallantus. Comunque finirà la stagione, il tecnico italo-brasiliano è destinato a lasciare la panchina bianconera malgrado un contratto triennale firmato la scorsa estate.(LaPresse) – Calciomercato.itStagione finora fallimentare per la ‘Vecchia Signora’le cocenti eliminazioni in Champions League e Coppa Italia, con il quarto posto in campionato che rimane l’unico traguardo ormai alla portata. Un obiettivo minimo ai nastri di partenza e da non fallire per non pregiudicare il prossimo mercato e il concreto rischio di ridimensionamento. Ecco quindi la scelta dellae della dirigenza della Continassa:via, esonerato, anche in caso di conquista del quarto posto.