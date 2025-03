Dayitalianews.com - Thiago Motta al capolinea? Ecco chi potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus

Leggi su Dayitalianews.com

?La posizione disulla panchinaè diventata sempre più precaria dopo una serie di risultati negativi. Le recenti sconfitte contro Atalanta (0-4) e Fiorentina (0-3) hanno fatto scivolare la squadra al quinto posto in Serie A, aumentando la pressione sul tecnico. Nonostante il direttore sportivo Cristiano Giuntoli abbia espresso sostegno a, sottolineando l’importanza di mantenere l’unità e l’equilibrio durante questo periodo difficile, le voci su un possibile esonero si sono intensificate. Secondo alcune fonti, laavrebbe già individuato in Roberto Mancini il candidato ideale per subentrare alla guida tecnica. ?La decisione definitivapresa dopo la partita contro il Genoa del 29 marzo. Indipendentemente dal risultato,sollevato dall’incarico, con Mancini pronto a subentrare.