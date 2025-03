Tvzap.it - “The Voice Senior”, scoperta assurda su Luigi: il padre è famosissimo

Leggi su Tvzap.it

News tv. “The”,su: il– Colpo di scena a “The”. Nella quinta puntata del programma di Rai 1 condotta da Antonella Clerici, si è scoperto cheSbriccoli è il figlio di Jimmy Fontana. L’ha descritto come unestremamente comprensivo: “Ci ha regalato sempre il Mondo, non solo la canzone. Eravamo molto diversi dal punto di vista della personalità, ma io ho imparato tante cose con lui, è stato un bellissimo pezzo di vita vissuto insieme. Mi manca moltissimo. Probabilmente avrebbe detto a mia madre di ‘lasciarmi fare’ se avesse saputo della mia partecipazione a The”. Poi, l’incontro con la conduttrice: “È stato un gran papà, ci ha schermato, non ci ha mai fatto sentire sopra le righe”. L’aspirante concorrente ha portato sul palco “L’ultima occasione” di Mina, suonando anche il pianoforte.