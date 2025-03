Liberoquotidiano.it - The Voice Senior, sapete chi è Loredana? Clamoroso: dove l'avete già vista in tv | Guarda

Non finisce di stupire, The. Lo show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici ogni settimana porta sul palco un volto solo apparentemente sconosciuto. E questa volta, oltre a Luigi Sbriccoli figlio dell'indimenticabile Jimmy Fontana, tocca aMaiuri. Per questa splendida signora, si è trattato di una grande, grandissima occasione per tornare in tv dalla porta principale, dopo esserci già stata da giovanissima. L'aspirante cantante, nata 61 anni fa a Tivoli, da bambina era una fan scatenata di Raffaella Carrà, come molte sue coetanee d'altronde. Quella bambina di cui la regia di Rai 1 ha mandato in onda le tenerissime immagini forse non poteva immaginare che un giorno avrebbe lavorato fianco a fianco con il suo idolo. Appena diplomata,vola a Londrainizia a esibirsi nei locali coltivando il suo sogno.