Sbircialanotizia.it - The Family, anticipazioni dal 24 al 28 marzo 2025: rivelazioni, ferite aperte e voglia di ricominciare

Leggi su Sbircialanotizia.it

Eccoci di nuovo, pronti a immergerci nelle vicende di Cihan, Aslan, Devin e tutti i protagonisti di “The”. Non abbiamo dimenticato il modo in cui la scorsa stagione ci aveva lasciati: tensioni, rabbia e un colpo di pistola che ci aveva fatto sussultare. Ora, con gli episodi in arrivo dal 24 al 28, . L'articolo Thedal 24 al 28diè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.