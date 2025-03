Primacampania.it - The Easter Garden 2025: i colori della Pasqua alla Mostra d’Oltremare

NAPOLI – Grande attesadi Napoli per l’evento che promette di incantare grandi e piccini: The– 1a edizione. Dal 28 marzo al 27 aprile, “il Giardino di” aprirà le sue porte con un ricco programma di attività che mescolano gioco, creatività e momenti di condivisione, trasformando la storica location in un vero e proprio mondo incantato. Organizzata da Alta Classe Lab, la manifestazione rappresenta un’occasione unica per immergersi nella magiatra, fantasia e divertimento. L’accesso all’evento sarà possibile da via Terracina, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e adatta a tutta la famiglia. Un giardino delle meraviglie per grandi e piccini. In questo magico evento, i bambini si avventureranno in una divertente caccia al tesoro, esplorando i suggestivi giardiniricerca di uova disapientemente nascoste.