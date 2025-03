Gossipnews.tv - The Couple Cast: Figli D’Arte e Nuovi Concorrenti!

Leggi su Gossipnews.tv

Un reality che accende la curiosità: sono usciti i nomi dei. Ecco la strana coppia che potrebbe stupire tutti!Nelle ultime ore il web è impazzito per un post curioso di Pierangelo Greco. L’influencer ha chiesto sui social chi potesse occuparsi del suo cane per un paio di mesi. Fin qui nulla di strano, se non fosse che dietro questa richiesta si nasconderebbe un motivo davvero particolare. Secondo alcuni indizi, Greco sarebbe pronto a partecipare a un nuovo reality show insieme a una persona molto nota: Jasmine Carrisi.Lei è laa di Al Bano e Loredana Lecciso, lui è il suo ex ragazzo. Una storia che ha fatto parlare parecchio già in passato, soprattutto perché Pierangelo ha poi fatto coming out, dichiarando apertamente la sua omosessualità. I due, che si erano conosciuti tra i banchi di scuola, sono stati insieme per circa due mesi.