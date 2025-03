Liberoquotidiano.it - TGR Leonardo, un piccolo miracolo su Rai 3: gli effetti di Elon Musk

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sulschermo CHI SALE (TGR) Un tempo descritta come una redazione minore, più attenta alla cronaca e agli equilibri politici locali, la TGR zitta zitta si è rivelata un architrave dell'informazione Rai. Insieme al Tg3 garantisce uno zoccolo duro di ascolti che arriva anche al 17% di share. Ma si difende bene anche negli approfondimenti. Tra le tante rubriche spicca la “TGR”, tg della scienza e dell'ambiente curato dalla TGR Piemonte in onda ogni giorno su Rai 3 alle 14:50. Il comparto scientifico è un'eccellenza italiana ma se ne comincia a parlare solo grazie all'attenzione che colossi comee Bezos hanno creato. Nella puntata di martedì il format si è focalizzato sulla prima mappatura spaziale di Euclid, missione europea a caccia dei segreti dell'”Universo oscuro”, con intervista a Valeria Pettorino, giovane fisica italiana che lavora a questa missione, e sul centro di conservazione e restauro La Venaria Reale, vero e proprio “ospedale dell'arte” in cui si indagano i segreti di antiche opere d'arte.