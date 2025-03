Universalmovies.it - Texas Chainsaw Massacre | Ritorno di fiamma per la saga horror?

Dopo 3 anni dall’ultimo episodio andato in scena su Netflix, la(da noi Non Aprite Quella Porta) potrebbe ritrovare nuova luce al cinema.Secondo un ultimo aggiornamento offerto da Deadline, infatti, pare che Verve, l’agenzia che detiene i diritti dellasin dal 2017, abbia avuto dei contatti preliminari con alcune importanti personalità in quel di Hollywood per rilanciare il marchionei prossimi anni.In particolare la fonte riferisce che tra le persone interessate aci sarebbero il regista di Strange Darling “JT Mollner“, il produttore “Roy Lee“, ma anche la star hollywoodiana del momento “Glen Powell“. Inoltre, pare che Lionsgate e A24 stiano tenendo d’occhio la proprietà intellettuale.Una parziale risposta alle speculazioni è arrivata dai rappresentanti di Verve: “Verve rappresenta la tenuta di Non aprite quella porta e sta elaborando una strategia multimediale per il franchiseseminale.