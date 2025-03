.com - Terza Categoria / Il derby di Jesi finisce in parità: tra Spes e Largo Europa è 2-2

Un tempo a testa per le due rivali: nel primo tempo meglio glisini, che chiudono avanti di due con Pettinelli e Rinaldi. Nella ripresa meglio i larghini, che recuperano il risultato e riescono a pareggiarla grazie a Ferretti e Maiolatesi: la cronaca ed il tabellino della gara, 22 MARZO 2025-senza vincitori né vinti ilditra, valido per la ventitreesima giornata di. Una gara a due facce, che ha visto le due rivali di sempre dividersi un tempo ciascuno, per un pareggio complessivamente giusto in una sfida che ha sicuramente diveritito gli spettatori. Nella prima frazione meglio i padroni di casa, che chiudono avanti di due, poi salgono in cattedra i larghini che riportano in equilibrio la gara nella ripresa.Primo tempoSono proprio i biancoverdi a partire meglio, pressando alto ile costringendolo a forzare la giocata in difesa.