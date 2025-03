Terribile incidente Nora e Riccardo muoiono a 19 anni L’orrore dopo la serata tra amici

Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa mattina, sabato 22 marzo, un drammaticoha scosso la comunità di Cavernago. Due giovani di 19Gualandris eJawad, hanno perso la vita in uno scontro frontale avvenuto sulla nuova bretella della strada provinciale 498.si trovava sul sedile passeggero anteriore, mentre, studentessa di infermieristica, era al volante dell’auto.Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi viaggiavano a bordo di una Opel Corsa, quando il veicolo si è schiantato frontalmente contro un camion intorno alle 5 del mattino. Con loro c’erano anche altri due giovani, che, sebbene sopravvissuti, sono rimasti gravemente feriti. La gemella di, anch’essa studentessa di infermieristica, è stata ricoverata in ospedale in pericolo di vita, mentre un altro ragazzo ha riportato ferite meno gravi.