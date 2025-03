Agi.it - Tentano il furto a un bancomat a Caserta e poi si scontrano con una volante della Polizia

AGI - Sconro frontale, questa notte, verso le ore 3.30, fra unaquestura die un'Audi nera su cui si trovavano dei sospetti criminali dediti da tempo a furti disul territorio. Avvisata la centrale, una secondaè intervenuta chiudendo la strada ai fuggitivi con cui, proprio per questo, si è verificato lo scontro. I ladri a quel punto si sono dileguati a piedi anche se i poliziotti, malconci dopo lo schianto, hanno tentato di inseguirli prima di essere condotti, a causa delle ferite per fortuna non gravi, all'ospedale civile didove hanno avuto una prognosi di sette giorni. A dare la notizia, con un comunicato, è il sindacato di Polizia Fsp. "Sono vivi per miracolo - dice Valter Mazzetti, segretario generale del sindacato - i colleghi che, a, sono intervenuti dopo che criminali avevano sradicato unin centro finendo coinvolti in uno scontro frontale fra la loroe l'Audi su cui viaggiavano i sospettati.