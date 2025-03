Oasport.it - Tennistavolo: è completo il quadro dei quarti di finale dei singolari maschili e femminili

Ai Campionati Italiani Assoluti 2025 di, dopo la giornata riservata ai doppi, è stato oggi il momento dei primi turni, sino agli ottavi dicompresi, dei: sia al maschile sia al femminile.Singolare MaschileIldeidi: Andrea Puppo vs. Costantino Cappuccio, Danilo Faso vs. Jordy Piccolin, Mihai Bobocica vs. Paolo Bisi, Niagol Stoyanov vs. John Oyebode. A sorprendere è il 14enne Faso che, dopo aver vinto il singolare di seconda categoria, prova a insidiare i favoriti del tabellone come ha fatto capire liberandosi per 3-1 di Costantino Cappuccio (7-11, 11-8, 11-5, 11-7).Singolare FemminileAnche qui lo scenario deidisi è allineato: Miriam Carnovale vs. Gaia Monfardini, Sofia Minurri vs. Debora Vivarelli, Giorgia Piccolin vs.