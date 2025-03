Tennis clamoroso a Miami | Alcaraz eliminato da Goffin

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 22 mar. (askanews) – La notte diregala una clamorosa sorpresa: è l’eliminazione di Carlos. Lo spagnolo è già fuori dal Masters 1000 statunitense, battuto all’esordio sul cemento della Florida da David. Una splendida rimonta del belga ex top 10 che ha chiuso con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3 in 2 ore e 20 minuti. Una serata da dimenticare per, soprattutto per il livello di gioco espresso: 42 errori gratuiti, difficoltà al servizio e tanti passaggi a vuoto. Dopo la sconfitta all’esordio a, Carlosè certo di restare alle spalle di Jannik Sinner prima del suo rientro a Roma. L’azzurro è sempre più vicino alla conferma del n. 1 al mondo dopo la sospensione per il caso clostebol: l’unico ancora in corsa è Sascha Zverev. L'articolodaproviene da Ildenaro.