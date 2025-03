Isaechia.it - Temptation Island, svolta inattesa per Jenny Guardiano: l’annuncio social che lascia spiazzati (Video)

Ricomincia dalla musica, dopo la fine travagliata della sua storia d’amore con Tony Renda.Ma nessuna vocazione artistica per l’ex protagonista di. Non vedremo la giovane siciliana né al prossimo Festival di Sanremo, né tantomeno a Battiti Live.è pronta a farvi ballare nelle vesti di. disc jockey!A darneè stata proprio la ragazza attraverso un reel pubblicato sul suo profilo Instagram:Ho sperimentato, mi sono messa in gioco, e ora si parte: il mio tour DJ set ha ufficialmente inizio! Pronti a ballare? View this post on Instagram A post shared by(@)Sarebbe quasi inutile aggiungere che oltre ai complimenti e agli ‘in bocca al lupo’ da parte dei suoi follower il post ha ricevuto una valanga di commenti ironici.