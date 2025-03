Isaechia.it - Temptation Island, Lino Giuliano al vetriolo contro Jenny Guardiano: “Basta che uno esca da un programma tv e…”

Leggi su Isaechia.it

ha lanciato una stoccata a? Così sembrerebbe.La notizia di ieri, della svolta artistica dell’ex fidanzata di Tony Renda che è diventata a tutti gli effetti una dj, ha sicuramente fatto mormorare il web. Ma non solo. A commentare la nuova carriera della giovane è stato anche l’ex fidanzato di Alessia Pascarella,. Quest’ultimo, tramite video su Instagram ha così lanciato una frecciata all’indirizzo della:meride embed="25886"Ragazzi buona sera, come sapete io sono sempre stato un ragazzo molto obiettivo e che non si sa tenere niente. Questa sera volevo dirvi che, girando qui sui social, vedo che appena una persona esce da unsubito diventa dj. Ormaiscaricare un software, caricare due tracce e premere il pulsante per sentirsi degli esperti.