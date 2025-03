Velvetgossip.it - Televisione: aggiornamenti e notizie dal mondo dello spettacolo e oltre

Il talent show “Amici di Maria De Filippi” continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua ventiquattresima edizione, in corso nel 2025. I riflettori sono puntati sui concorrenti e sui giudici, in particolare su Amadeus, che ha recentemente assunto il ruolo di giudice nel programma di Canale 5. Durante una delle ultime puntate, il noto conduttore ha espresso parole di stima per Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi, sottolineando l’importanza del loro contributo nellaitaliana.Amadeus e il suo nuovo ruoloAmadeus, celebre presentatore e direttore artistico, ha fatto il suo ingresso come giudice nel talent show “Amici”, portando con sé la sua esperienza e il suo carisma. In un’intervista rilasciata un’ora fa, ha dichiarato di essere onorato di far parte di un programma che ha segnato la storia dellaitaliana.