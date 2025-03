Oasport.it - Tadej Pogacar realizza il record di scalata della Cipressa: tempo folle, frantumato il precedente primato

Leggi su Oasport.it

Laè una delle salite simboloMilano-Sanremo: 5,65 chilometri con una pendenza media del 4,2% e una massima del 9%, per un dislivello di 234 metri. Posta a 22 chilometri dal traguardo di via Roma, l’ascesa di Costarainera (formalmente è questo il nome corretto) è un tratto iconicoClassicissima di Primavera e da anni ci si interrogava se qualche ciclista sarebbe riuscito a completare questo sforzo in meno di nove minuti.Appariva un muro invalicabile. Fino a questa mattina ildiera di 9’19”, firmato da Gabriele Colombo e Alexander Gontchenkov nel 1996: fu l’ultima volta che un attacco sullarisultò decisivo per la vittoria, che andò proprio all’italianoGewiss davanti all’ucraino. Ci erano andati poi vicini Marco Pantani nel 1999 (9’28” per il Pirata, che cercò un numero spaziale sul percorso a lui meno congeniale) e nel 2022 (9’30”, prestazione di gruppo).