Ilfattoquotidiano.it - Tadej Pogacar prova a sfatare il tabu Milano-Sanremo: ecco le possibile strategie per trionfare nella Classicissima

La quinta volta sarà quella buona?arriva alla vigilia delladi sabato 22 marzo con un solo obbiettivo: vincere. Il fuoriclasse sloveno è il numero 1 del ciclismo mondiale e nel 2024 ha ottenuto risultati straordinari, come la doppietta Giro d’Italia-Tour de France che mancava dalla doppietta di Marco Pantani nel 1998, e il titolo mondiale in linea, a cui ha aggiunto il quarto Giro di Lombardia consecutivo e la Liegi-Bastogne-Liegi. Successi che nessun ciclista aveva mai ottenuto nello stesso anno. Nonostante ciò, il suo chiodo fisso dal 2020 è lanon ha mai vinto lache assieme alla Parigi-Roubaix, a cui non ha mai partecipato, è l’unica corsa monumento che gli manca. Lo sloveno negli ultimi tre anni ci hato in tutti modi.