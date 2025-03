Oasport.it - Tadej Pogacar, prosegue l’ossessione Milano-Sanremo: le prova tutte, ma Van der Poel si mostra superiore

è stato uno dei tre grandi protagonisti della2025, mancando però ancora una volta l’appuntamento con il suo primo sigillo nella Classicissima di Primavera. Il fuoriclasse sloveno dell’UAE Emirates si è dovuto accontentare del terzo posto finale in via Roma alle spalle del vincitore Mathieu Van dere di uno splendido Filippo Ganna.Il Campione del Mondo in carica, reduce da un brillante avvio di stagione in cui ha vinto la classifica generale dell’UAE Tour per poi dominare le Strade Bianche (nonostante una caduta in discesa), hato in tutti i modi a seminare i suoi avversari diretti sferrando una lunga serie di attacchi sulla Cipressa e sul Poggio senza riuscire però a staccare in salita uno scatenato Van der.Il tandem di testa è stato ripreso da Ganna (che aveva perso un po’ di terreno sul Poggio) dopo la discesa conclusiva, conche ha avuto la peggio nella volata decisiva pagando le tante energie spese in precedenza ed una velocità di punta inferiore allo sprint rispetto al fenomeno olandese dell’Alpecin-Deceuninck.