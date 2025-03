Juventusnews24.com - Tacchinardi elogia questo candidato per la panchina della Juve: «È un vincente e fa giocare tutti al proprio posto»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex centrocampista, ha parlato diallenatore, che pare molto vicino ai bianconeri: ecco l’elogio!Alessiopromuove Roberto Mancini come futuro allenatore. L’ex centrocampista bianconero si è espresso in questi termini sul tecnico jesino a Sport Mediaset: ecco le sue parole.PAROLE – «Dal punto di vista tecnico-tattico ed empatico ho avuto rassicurazioni su Mancini, lui faognuno al. E soprattutto è un. La cosa più importante è entrare nel mondontus. Se capirà in maniera rapida dove si trova, è da considerare agli effetti il profilo adeguato. Quello che non è riuscito a fare Motta, il quale ha faticato a capire in che ambiente lavora».Leggi suntusnews24.com