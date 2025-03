Romadailynews.it - “Suoni ritrovati” al Museo Strumenti Musicali a Roma

Il 27 marzo 2025 prende il via la terza edizione della Rassegna “Resonare Fibris”, l’espressione sonora del progetto “” che prevede lo studio la catalogazione e il restauro del prezioso patrimonio del. Si comincia con “Splendore e bizzarria. Un secolo di musica spagnola” con Paolo Zanzu che suonerà un clavicembalo italiano di Ignazio Mucciardi del 1780.“Creare un filo rosso che possa mantenere una coerenza con glisempre nuovi, aggiunti a quelli precedentemente restaurati – ha spiegato ildirettore artistico Simone Vallerotonda – è stata per me una sfida stimolante. Quest’anno si aggiungono ai clavicembali, protagonisti delle precedenti edizioni, alcuni bellissimi e preziosi. I solisti, scelti concura, si cimenteranno con la sfida più emozionante per ognuno di loro: far risuonare le fibre dello strumento, ridargli voce, dopo secoli di silenzio”.